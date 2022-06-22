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Мария Захарова об ухаживаниях Пьера Нарцисса: "Показалось это нескромным"

Общество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как "шоколадный заяц" Пьер Нарцисс осыпал её комплиментами и посвятил ей песню с нескромным содержанием.

Мария Захарова об ухаживаниях Пьера Нарцисса: "Показалось это нескромным"

Мария Захарова выразила сожаление по поводу кончины выпускника "Фабрики звёзд". Дипломат поведала, что знала лично чернокожего исполнителя.

"Он ворвался в мою жизнь лет шесть назад — внезапно, шумно и с песней. В прямом смысле этого слова", — написала Захарова.

Представитель МИД РФ рассказала о переписке с Пьером Нарциссом, в которой певец уверял, что его пеня "Мария" посвящена именно ей. Потом Захарова увидела певца на одном из мероприятий, где он спел ей эту песню.

Захарова объяснила, что не хотела признавать, что в композиции поётся про неё.

"Я отказывалась от сходства, как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про вас. Я всячески сопротивлялась. Мне казалось это нескромным", — рассказала Мария Владимировна.

Возможно, специалиста по международным делам смутили слова песни.

"Дай мне шанс, соблазнительная. С ума сведи и подведи. Мария — аквамарин, Мария — адреналин. Укор опасней любви", или же "как бесконечный поцелуй твое дыхание зачерпну, подниму и утону в ритме огня", — гласят слова композиции исполнителя африканского происхождения.

Ранее сообщалось, что певец Пьер Нарцисс скончался в результате операции на почках в возрасте 45 лет.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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