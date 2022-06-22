Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В РСА признали, что рост цен на автозапчасти скажется на тарифе ОСАГО
Садальский высмеял сравнение Баскова с Кобзоном: "Как свинка в апельсинках"
Мария Захарова об ухаживаниях Пьера Нарцисса: "Показалось это нескромным"
Шурыгин о захвате острова Змеиный: у ВСУ нет шансов
Блогер BadComedian подтвердил, что помогает деньгами украинцам: "Уж простите"
Пленный из ВСУ: "Я познакомился с группой "О", когда они уничтожили нас"
Силы НМ ДНР ликвидировали украинского снайпера по кличке "Курочка"
На вооружение ВС Украины поступили британские бронемашины HUSKY TSV
Экс-полковник армии США Макгрегор: "Украина — несостоявшееся государство"

Блогер Авакян заявил, что на Галкина возбудили дело за экстремизм

Общество

Блогер Гаспар Авакян рассказал, что лично написал заявление на Максима Галкина в полицию. Он уверил, что на шоумена завели уголовное дело.

Блогер Авакян заявил, что на Галкина возбудили дело за экстремизм

Блогер считает, что Галкин допустил высказывания, которые не соответствуют действительности и очерняют Вооружённые силы РФ.

"Наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин муж известной певицы Аллы Пугачёвой так не считает. По данному факту я сделал обращение в ГУМВД и сегодня дело возбудили в отношении юмориста", — сообщил Гаспар Авакян.

В качестве подтверждения своих слов блогер приложил отсканированный текст ответа из правоохранительных органов. В документе сообщается, что полиция обнаружила признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий).

Заявление Авакяна было перенаправлено в Следственный комитет России.

Ранее Максим Галкин жёстко ответил тем, кто его критикует. Шоумен заверил, что "ни одним словом ни облил грязью свою родную любимую Россию".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова Любовь Степушова Россия даст воду, Америка набьёт элите кошелёк. Выбор за народом Казахстана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Здоровье и профилактика
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Последние материалы
Садальский высмеял сравнение Баскова с Кобзоном: "Как свинка в апельсинках"
Мария Захарова об ухаживаниях Пьера Нарцисса: "Показалось это нескромным"
Блогер Авакян заявил, что на Галкина возбудили дело за экстремизм
Шурыгин о захвате острова Змеиный: у ВСУ нет шансов
Блогер BadComedian подтвердил, что помогает деньгами украинцам: "Уж простите"
Пленный из ВСУ: "Я познакомился с группой "О", когда они уничтожили нас"
Силы НМ ДНР ликвидировали украинского снайпера по кличке "Курочка"
На вооружение ВС Украины поступили британские бронемашины HUSKY TSV
Как лечить сухой и влажный кашель у ребёнка
Продукты питания, помогающие улучшить настроение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников