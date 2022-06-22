Блогер Гаспар Авакян рассказал, что лично написал заявление на Максима Галкина в полицию. Он уверил, что на шоумена завели уголовное дело.
Блогер считает, что Галкин допустил высказывания, которые не соответствуют действительности и очерняют Вооружённые силы РФ.
"Наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин муж известной певицы Аллы Пугачёвой так не считает. По данному факту я сделал обращение в ГУМВД и сегодня дело возбудили в отношении юмориста", — сообщил Гаспар Авакян.
В качестве подтверждения своих слов блогер приложил отсканированный текст ответа из правоохранительных органов. В документе сообщается, что полиция обнаружила признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий).
Заявление Авакяна было перенаправлено в Следственный комитет России.
Ранее Максим Галкин жёстко ответил тем, кто его критикует. Шоумен заверил, что "ни одним словом ни облил грязью свою родную любимую Россию".
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