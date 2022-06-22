Блогер BadComedian подтвердил, что помогает деньгами украинцам: "Уж простите"

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не стал скрывать, что переводил деньги с монетизации YouTube на помощь жителям ЛДНР и Украины.

Баженов отреагировал на сообщения российских патриотических пабликов о том, что он "отдаст монетизацию своего канала обездоленным людям Донбасса".

Баженов подтвердил, что часть средств с его доходов от канала YouTube он направлял населению Украины и жителям Донбасса. Помощь он оказывал до того, как видеохостинг отключил возможность монетезации.

"Да, последнее поступление монетизации (до отключения) было отправлено на помощь мирным жителям. Часть отправилось мирным жителям по одну линию фронта, часть мирным жителям по другую. Да и не разделяю я мирных жителей на правильных и неправильных. Уж простите”, — объяснил Баженов.

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