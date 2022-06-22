Российский режиссер Александр Сокуров не смог выехать из России в Финляндию.
"Не выпустили, потому что не хотели выпускать, вот и все… Меня держали на границе ровно столько времени, пока не улетел мой самолет в Милан из Хельсинки… Это был самый экономичный вариант — доехать из Санкт-Петербурга до Хельсинки, и там в Милан сразу", — сказал он в беседе с РИА Новости.
По словам Сокурова, он обратился с жалобой в Совет по правам человека (СПЧ), но не потребовал никаких разбирательств, а просто рассказал об инциденте.
Режиссёр сообщил, что сейчас находится в России и не собирается навсегда покидать страну.
В декабре прошлого года на заседании СПЧ президент РФ Владимир Путин вступил в полемику с Александром Сокуровым об устройстве России. Режиссёр сказал, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил дать свободу выбора тем, кто не хочет жить в составе страны. Путин не поддержал это мнение и высказал свои контраргументы. Он отметил, что нужно принимать во внимание специфику и многонациональность России. Режиссёр начал перебивать главу государства, и президент призвал собеседника не превращать заседание СПЧ в ток-шоу.
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