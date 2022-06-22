Национальный центр безопасности движения выступил против изменения тарифов ОСАГО

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев выступил против инициативы Центробанка изменить тарифы ОСАГО из-за подорожания запчастей. Своё мнение эксперт изложил в беседе с RT.

Канаев отметил, что в нынешних "нестабильных" экономических условиях не следует принимать подобные решения. Он обратил внимание на то, что запчасти на автомобили подорожали не на столько, насколько ЦБ предлагает повысить страховые тарифы.

"Запчасти подорожали не более чем на 12 процентов", — приводит его слова издание.

Ранее стало известно, что Банк России планирует предоставить страховщикам право самими устанавливать тарифы ОСАГО легковых автомобилей в диапазоне от 1646 до 7535 рублей.