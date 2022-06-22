Автоюрист: "Отсутствие кондиционера в маршрутке – не нарушение закона"

Если маршрутное такси не оборудовано системой климат-контроля, то можно "открыть окна" или пожаловаться местным властям, но обязать перевозчика установить кондиционер они не имеют права. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоюрист Сергей Радько.

"Отсутствие климат-контроля в маршрутке не является нарушением закона. Людям можно посоветовать открывать окна в транспорте", — приводит его слова издание.

Также Радько отметил, что можно написать в местную администрацию или непосредственно компании-перевозчику. В таком случае владельцы транспорта могут установить кондиционер, но лишь по своему желанию.