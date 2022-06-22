Если маршрутное такси не оборудовано системой климат-контроля, то можно "открыть окна" или пожаловаться местным властям, но обязать перевозчика установить кондиционер они не имеют права. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоюрист Сергей Радько.
"Отсутствие климат-контроля в маршрутке не является нарушением закона. Людям можно посоветовать открывать окна в транспорте", — приводит его слова издание.
Также Радько отметил, что можно написать в местную администрацию или непосредственно компании-перевозчику. В таком случае владельцы транспорта могут установить кондиционер, но лишь по своему желанию.
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