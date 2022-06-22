Строительство зоопарка в Перми может обойтись городу дороже на 600 млн рублей

Стоимость возведения нового Пермского зоопарка, расположенного в микрорайоне Нагорное, выросла на 600 миллионов рублей. Изменения в стоимости строительства будут обсуждаться 24 июня в ходе заседания заксобрания Пермского края, пишет properm.ru.

В региональном министерстве строительства сообщили, что причиной роста стоимости стало удорожание стройматериалов и изменившиеся условия к содержанию животных.

Мировое соглашение на сооружение зоопарка с компанией АО РЖДСтрой" было подписано в мае 2021 года, благодаря чему остановленное ранее строительство было продолжено.

Строительство зоопарка было сопряжено с определёнными трудностями. Оно было начато ещё в 2017 году, и по плану должно было завершиться весной 2018 года. Но работы подрядчиком "РЖДСтрой" вовремя завершены не были, поэтому в январе 2020 года строительство пришлось остановить, и передать дело в суд.