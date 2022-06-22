Военкор Сладков о встрече с Путиным: наверху знают всё о спецоперации

Военные корреспонденты Александр Сладков и Евгений Поддубный встретились во вторник с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил Сладков, разговор не был мимолётным — глава государства беседовал с журналистами около часа.

Военкор заметил, что "большие инстанции" мониторят ситуацию, используя множество источников, в том числе и репортеров, освещающих специальную военную операцию на Украине, чтобы иметь более полную картину.

По словам журналиста, президент в конце беседы попросил рассказывать людям, о чём они с ним так долго говорили, так как тема принадлежит всем.

Однако позже Сладков пояснил, что возможности рассказать всё, нет. Он пообещал в своих репортажах и блогах говорить об изменениях в ситуации связанной с СВО.

А такие изменения, по его словам, начнут появляться ближайшее время. И это касается самых актуальных проблем.

"Единственное, по этим встречам всем — люди, с которыми говорили, во-первых, всё знают, во-вторых, очень-очень заинтересованы в изменении каких-то вещей в радикально лучшую сторону. Перспективы реальные идут совершенно другие. И, я вам хочу сказать, понимание ситуации на более глобальном высоком уровне", — заявил журналист.