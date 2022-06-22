СМИ Украины поверили в фейк о том, что 50 тысяч пчёл напали на военнослужащих российской армии под Херсоном.
Об этом сообщает RT и рассказывает о рождении этого фейка.
Как заявил "автор" — местный житель, он за несколько минут сам придумал текст и выложил в популярный украинский чат.
По его словам, так он якобы хотел проверить, как граждане Незалежной отреагируют на полностью выдуманную и нелепую новость В итоге "рассказ" был перепощен рядом крупнейших СМИ Украины, которые даже не пытались его проверить.
Кстати, каждый раз "новость" обрастала всё новыми подробностями.
"Формула очень простая: эпическая история, желательно с фантастическим элементом, плюс привязка к местности. Страшно представить, если подобное делается целенаправленно, за деньги и с большой командой", — подытожил собеседник RT.
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