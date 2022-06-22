В Госдуме требуют не допустить Дапкунайте к участию в фестивале ВДНХ

Ингеборга Дапкунайте может стать участницей фестиваля ВДНХ. Депутат Султан Хамзаев припомнил актрисе её высказывания против спецоперации на Украине и призвал запретить актрисе появляться в Москве.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает недопустимым участие Ингеборги Дапкунайте в московском фестивале.

В сетевых пабликах распространилась информация о том, что актриса литовского происхождения намерена приехать в Москву. Звезда фильма "Интердевочка" уехала из России, публично высказавшись против проведения спецоперации.

Теперь множатся слухи о том, что Ингеборга приедет в Россию, чтобы принять участие в фестивале искусств "Вдохновение”, арт-директором которого является.

Депутат Султан Хамзаев обратился к представителям администрации Москвы с призывом не пускать актрису в столицу.

"Есть категория истеричных предателей, которые посчитали для себя возможным покинуть Россию. Покинули? Скатертью дорога. Только не надо подавать своё возвращение, как геройский поступок, а уж тем более иметь наглость претендовать на поддержку со стороны Государства”, — цитирует слова Хамзаева Телеграм-канал "Осторожно, новости".

В начале апреля Иван Охлобыстин обрушился на Дапкунайте за бегство из РФ. Актёр заявил, что "свалила ещё одна шпрота".