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На "Роза Хутор" введена новая практика ответственного обращения с отходами

Общество

Гости курорта могут обменять отработанный ски-пасс или прогулочный билет на памятную открытку.

На "Роза Хутор" введена новая практика ответственного обращения с отходами

"Роза Хутор" предпринимает еще один шаг в деле ответственного обращения с отходами. Стремясь максимизировать их переработку, курорт предоставил гостям новые возможности для участия. Теперь туристы могут не выбрасывать, а с пользой распоряжаться отработанными ски-пассами или прогулочными билетами. Благодаря специальному автоматическому устройству, установленному в Роза Долине рядом со зданием касс, их можно обменять на памятную открытку курорта.

"Отходы потребительского сектора состоят в основном из мелких компонентов, легко умещающихся если не в кармане, то в мусорном ведре. Однако и они требуют серьезного внимания, так как эта мелочь, помноженная на значительный ежедневный трафик, превращается в большую проблему. Перерабатываемое вторичное сырье оправдывает направленные на его сбор усилия. Мы рады предоставить нашим гостям возможность участия в раздельном сборе отходов в интересной интерактивной форме", — говорит директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Оставив отработанный ски-пасс в автоматизированном картосборнике, путешественник получает специальный купон, который, в свою очередь сможет без оплаты обменять на памятную почтовую открытку в сувенирном магазине "Роза Хутор".

"Мы рады получить новую вдохновляющую ноту в практике обмена отработанных ски-пассов на сувенирные открытки. Теперь весь процесс будет проходить под зеленым знаком ответственного обращения с отходами. Недавно прямо у дверей нашего сувенирного магазина появился ящик Почты России, так что начавшаяся с приобретения ски-пасса история заканчивается интересным квестом, новыми впечатлениями и приятными воспоминаниями. Наклеив марки в нашем магазине, туристы смогут сразу отправить открытку близким, и, запечатлев этот момент на телефон, отослать еще и свое цифровое фото с призывом ждать приятный сюрприз в почтовом ящике", — говорит директор департамента торговли и сопутствующих услуг "Роза Хутор" Ольга Гридина.

Устройство для сбора отработанных ски-пассов было разработано по специальному заказу курорта "Роза Хутор" и является первым промышленным образцом такого рода на российском рынке. После успешной установки первого экспериментального устройства в Роза Долине, сеть автоматических картоприемников планируется расширить. Они появятся в Горной Олимпийской деревне, а в зимнем сезоне — и на Роза Стадион.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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