За отказ в операции больница в Краснокамске выплатит пациентке 200 тысяч рублей

Краснокамская городская больница должна выплатить 200 тыс. рублей жительнице Пермского края. Там незаконно отказали женщине в операции, решил суд.

Комиссия лечебного учреждения обследовала пациентку с доброкачественной опухолью в октябре 2020 года и пришла к выводу, что хирургического вмешательства не требуется. Женщина не согласилась с этим решением и обратилась в суд для защиты своих прав.

Согласно постановлению назначенной судебно-медицинской экспертизы, среднего размера лейомиому должны были прооперировать. Причём программа государственных гарантий берёт на себя все расходы по процедуре.

Краснокамским городским судом отказ в выдаче направления на операцию был признан незаконным, теперь больница обязана компенсировать пациентке моральный вред в размере 200 тыс. рублей, пишет портал properm.ru.

Юристы медицинского учреждения пытались обжаловать решение суда, но высшая инстанция согласилась с доводами истца и оставила постановление без изменений.