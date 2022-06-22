Краснокамская городская больница должна выплатить 200 тыс. рублей жительнице Пермского края. Там незаконно отказали женщине в операции, решил суд.
Комиссия лечебного учреждения обследовала пациентку с доброкачественной опухолью в октябре 2020 года и пришла к выводу, что хирургического вмешательства не требуется. Женщина не согласилась с этим решением и обратилась в суд для защиты своих прав.
Согласно постановлению назначенной судебно-медицинской экспертизы, среднего размера лейомиому должны были прооперировать. Причём программа государственных гарантий берёт на себя все расходы по процедуре.
Краснокамским городским судом отказ в выдаче направления на операцию был признан незаконным, теперь больница обязана компенсировать пациентке моральный вред в размере 200 тыс. рублей, пишет портал properm.ru.
Юристы медицинского учреждения пытались обжаловать решение суда, но высшая инстанция согласилась с доводами истца и оставила постановление без изменений.
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