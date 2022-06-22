В Москве состоялась Международная мемориальная акция "Свеча Памяти". В мероприятии приняли участие общественники, представители организации "Офицеры России" и движения "Сильная Россия", члены Госдумы Ирина Яровая и Елена Серова.
Свечу Памяти зажгли в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Её перевезли в Соборную мечеть и Мемориальную синагогу. Также зажгли Свечи Памяти бывших республик Советского Союза и городов-героев. В ходе акции россияне возложили цветы к Вечному Огню.
"Мы победили потому, что в минуты опасности для страны сплотился весь наш интернациональный народ. На защиту встали все — и стар, и млад, у станков встали дети, отцы и деды которых воевали на фронте. Вечная память всем тем, кто отдал свои жизни во имя свободы и независимости нашей Родины!" — сказал председатель Президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой.
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