В РФ продлили ограничение на полёты в аэропорты юга и центра страны до 30 июня

Росавиация продлила ограничение на полёты в аэропорты на юге и в центре России. Согласно информации, это коснётся 11 аэропортов страны.

Ограничения продлили до 30 июня.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 30 июня", — говорится на сайте ведомства.

Так, согласно сообщению, ограничения коснутся воздушных гаваней:

Анапы,

Белгорода,

Брянска,

Воронежа,

Геленджика,

Краснодара,

Курска,

Липецка,

Ростова-на-Дону,

Симферополя,

Элисты.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — уточнили в ведомстве.