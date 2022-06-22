Росавиация продлила ограничение на полёты в аэропорты на юге и в центре России. Согласно информации, это коснётся 11 аэропортов страны.
Ограничения продлили до 30 июня.
"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 30 июня", — говорится на сайте ведомства.
Так, согласно сообщению, ограничения коснутся воздушных гаваней:
"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — уточнили в ведомстве.
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