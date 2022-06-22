Алиев обещал украинцу Ордецу из московского "Динамо" на родине "оторвать башку"

Бывшему защитнику сборной Украины Ивану Ордецу, выступающему сейчас за московский футбольный клуб "Динамо", посоветовали не возвращаться на родину.

Украинский футболист Александр Алиев в интервью рассказал, что записался в тероборону Киева и также посоветовал поступать остальным спортсменам. На вопрос корреспондента о Иване Ордеце, полузащитник разразился угрозами в адрес бывшего коллеги.

"Приедет сюда — башку ему оторву. Сразу говорю. Ордецу. Сразу же. Думаю, не только я. Многие хотят", — заверил Алиев.

Особое возмущение украинского спортсмена вызвал тот факт, что пока в Киеве разгорается военная истерия, сам Ордец в соцсетях публикует фотографии с корпоративов, где празднует с одноклубниками окончание футбольного сезона в России. Стоит отметить: несмотря на декларируемую ненависть ко всему русскому, на вопросы журналиста Алиев отвечает на русском языке.

Киевский режим осознал, что "пушечное мясо" в рядах ВСУ заканчивается, а потому любым способом пытается увеличить количество мобилизованных. МИД Украины даже обратился к Польше с просьбой выслать на родину всех беженцев, подлежащих призыву.