Бывшему защитнику сборной Украины Ивану Ордецу, выступающему сейчас за московский футбольный клуб "Динамо", посоветовали не возвращаться на родину.
Украинский футболист Александр Алиев в интервью рассказал, что записался в тероборону Киева и также посоветовал поступать остальным спортсменам. На вопрос корреспондента о Иване Ордеце, полузащитник разразился угрозами в адрес бывшего коллеги.
"Приедет сюда — башку ему оторву. Сразу говорю. Ордецу. Сразу же. Думаю, не только я. Многие хотят", — заверил Алиев.
Особое возмущение украинского спортсмена вызвал тот факт, что пока в Киеве разгорается военная истерия, сам Ордец в соцсетях публикует фотографии с корпоративов, где празднует с одноклубниками окончание футбольного сезона в России. Стоит отметить: несмотря на декларируемую ненависть ко всему русскому, на вопросы журналиста Алиев отвечает на русском языке.
Киевский режим осознал, что "пушечное мясо" в рядах ВСУ заканчивается, а потому любым способом пытается увеличить количество мобилизованных. МИД Украины даже обратился к Польше с просьбой выслать на родину всех беженцев, подлежащих призыву.
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