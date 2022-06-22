На старте приёмной кампании сайты ряда новосибирских вузов подверглись DDoS-атаке, пишет atas.info. Сотрудники учебных заведений рассказали, как в таких условиях можно подать документы на поступление.
По словам специалистов, если личный кабинет абитуриента на сайте вуза недоступен, можно оформить документы при личном визите. Кроме того, направить заявление в онлайн-формате позволяют Госуслуги.
Для быстрой подачи документов через этот сервис представители вузов Новосибирска разработали небольшую инструкцию:
Сотрудники новосибирских вузов пообещали восстановить работу электронной приёмной комиссии в самое ближайшее время.
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