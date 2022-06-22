Представители вузов: документы на поступление можно подать через Госуслуги

На старте приёмной кампании сайты ряда новосибирских вузов подверглись DDoS-атаке, пишет atas.info. Сотрудники учебных заведений рассказали, как в таких условиях можно подать документы на поступление.

По словам специалистов, если личный кабинет абитуриента на сайте вуза недоступен, можно оформить документы при личном визите. Кроме того, направить заявление в онлайн-формате позволяют Госуслуги.

Для быстрой подачи документов через этот сервис представители вузов Новосибирска разработали небольшую инструкцию:

Необходимо зайти в приложение и сразу перейти во вкладку "Поступи онлайн";

Кликнуть на вкладку "Подать заявление", а потом на "Начать";

Будущий студент должен выбрать тип образования;

Далее следует определиться с направлением подготовки и конкретными вузами;

После прикрепления документов сервис предложит "Перейти к заявлению". В этой вкладке нужно выбрать уровень и форму обучения, а также предоставить дополнительную информацию в зависимости от направления подготовки.

Сотрудники новосибирских вузов пообещали восстановить работу электронной приёмной комиссии в самое ближайшее время.