Эксперты об отмене "лимита" на ввоз мигрантов: преференции нужны россиянам

Инициатива Минюста о снятии ограничений на ввоз рабочей силы из Узбекистана вряд ли как-то поможет регионам стабилизировать ситуацию на рынках труда, считают эксперты. По их мнению, необходимо вводить льготы и преференции для россиян, а не иностранцев.

Согласно инициативе Минюста, "лимит" на ввоз рабочей силы из Узбекистана устанавливают в 10 тысяч человек. По словам, к примеру, карельских бизнесменов, иностранцы востребованы на крупных дорожных и строительных объектах, но на сложные и требующие специфических знаний профессии их не устроить. Кроме того, речь идёт о заработной плате, за которую "местные" работать не соглашаются.

"Мы периодически ищем работников, но местные за деньги, которые мы готовы платить, не идут, хотя копейки мы, конечно, тоже не платим, — пояснил директор одной из фирм karelinform.ru. — Поэтому на стройках сегодня очень много мигрантов. Но лично я вижу в этом решении со снятием лимитов одно: иностранцев зовут, потому что своих не хватает. И хорошо бы было льготы и преференции по работе устраивать не для тех, кто к нам едет, а для тех, кто тут живёт".

По мнению предпринимателей, решение снять ограничения могут пойти на пользу Москве или Петербургу, в а небольших городах регионов. По словам собеседника издания, к примеру, в Карелии просто не подают столько заявок.