Госдеп США призвал Россию придерживаться международных обязательств по отношению "к захваченным на Украине лицам", однако, ответа на требования не последовало.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заверил, что в США озабочены судьбой своих граждан. Представитель Госдепа объяснил, что сведения о пленённых американцах США пытались узнать у украинской стороны и Международного комитета Красного Креста.
"Мы публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине", — сказал он.
Прайс уверил, что у США нет информации о местонахождении американских граждан.
"У нас были контакты с российскими властями, но мы не получили официального ответа, только через интервью", — добавил Прайс.
Ранее сообщалось, что двое попавших в плен на Украине наёмников из США находятся в изоляторе ДНР. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что наёмников США приговорят к смертной казни.
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