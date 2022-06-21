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Профессор МГУ не увидела катастрофы в росте числа безработных в России

Общество

Профессор МГУ Риорита Колосова прокомментировала Pravda.Ru сообщение Минтруда о росте числа безработных в России.

Профессор МГУ не увидела катастрофы в росте числа безработных в России

"На текущий уровень безработицы в России повлияли форс-мажорные обстоятельства, в которые поставлена малосимпатичными сторонами наша страна. Эта безработица специалистами в определенной мере как-то ожидалась и прогнозировалась", — заявила Колосова.

Она рассказала, как можно решить проблему роста безработицы в России.

"Это явление, с которым наша страна научилась справляться. Есть жёсткие меры: просьба к работодателям не увольнять. В этом случае государство может компенсировать затраты на удержание на предприятии работников. Есть сокращённый рабочий день, сокращённая рабочая неделя, административные отпуска, когда человека направляют в отпуск, но зарплата все равно идёт. Прирост безработицы в России не катастрофический. Он мог быть и хуже", — отметила собеседница издания.

Она также оценила данные Минтруда о том, что с 1 марта по 1 июня в России зарегистрировали 660 тысяч новых безработных.

"Это довольно серьезно. Это не катастрофа, но это много. Причём вакансий достаточно по территории России", — добавила профессор.

Во вторник, 21 июня глава Минтруда Антон Котяков заявил о том, что в июне увеличивается число россиян, которые зарегистрировались безработными.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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