В Москве перед британским посольством поставили стул "для Брауна" высотой 2,5 м

В Москве перед посольством Великобритании активисты поставили огромный стул "для Гордона Брауна".

Высота стула 2,5 метра. На нём висела табличка "For Gordon Brown" (для Гордона Брауна).

Бывший британский премьер-министр раньше жаловался, что в 2006 г. на встрече с президентом России Владимиром Путиным его "посадили на низкий стул" — якобы для того, чтобы он глядел на российского лидера снизу вверх.

В акции участвовали несколько молодых людей в масках.

Ранее глава армии Британии заявил о желании создать вооружённые силы, способные "победить Россию в бою".

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