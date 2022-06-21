В Москве перед посольством Великобритании активисты поставили огромный стул "для Гордона Брауна".
Высота стула 2,5 метра. На нём висела табличка "For Gordon Brown" (для Гордона Брауна).
Бывший британский премьер-министр раньше жаловался, что в 2006 г. на встрече с президентом России Владимиром Путиным его "посадили на низкий стул" — якобы для того, чтобы он глядел на российского лидера снизу вверх.
В акции участвовали несколько молодых людей в масках.
Ранее глава армии Британии заявил о желании создать вооружённые силы, способные "победить Россию в бою".
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