В Таганроге установили уникальный уличный туалет с игровыми автоматами

Салон игровых автоматов открыли в уличном туалете в центре Таганрога.

Помещение с "однорукими бандитами" не смогло долго маскироваться под общественный туалет в Ростовской области.

Жители Таганрога заподозрили неладное, так как им не разрешали воспользоваться уличной уборной. При этом возле туалета часто толпились странные мужчины с синяками под глазами.

Таганрожцы сообщили о сомнительном туалете в городскую мэрию. Власти города оперативно отреагировали на жалобу — туалет закрыли, а предприимчивых бизнесменов сейчас проверяют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве появятся автозаки повышенной комфортности: с туалетами и кондиционерами.