Салон игровых автоматов открыли в уличном туалете в центре Таганрога.
Помещение с "однорукими бандитами" не смогло долго маскироваться под общественный туалет в Ростовской области.
Жители Таганрога заподозрили неладное, так как им не разрешали воспользоваться уличной уборной. При этом возле туалета часто толпились странные мужчины с синяками под глазами.
Таганрожцы сообщили о сомнительном туалете в городскую мэрию. Власти города оперативно отреагировали на жалобу — туалет закрыли, а предприимчивых бизнесменов сейчас проверяют правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Москве появятся автозаки повышенной комфортности: с туалетами и кондиционерами.
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