Сенатор Абрамов: Создание резервов драгметаллов – не подготовка к мобилизации

Инициатива Минфина РФ о внесении изменений в закон о мобилизации, предполагающих создание резерва драгоценных металлов для мобилизационных нужд страны, не означает подготовку к военному положению. Об этом заявил замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

"Создание мобилизационных резервов драгметаллов не означает подготовку в России к военному положению", — цитирует его РИА Новости.

По словам сенатора, Минфин преследует цель обеспечения "финансовой устойчивости" страны. Он считает, что Россия должна быть готова к любому сценарию и нивелировать все санкционные риски.

Накануне Минфин РФ вынес на обсуждение проект поправок в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые предусматривают создание резерва драгметаллов и камней для использования на мобилизационные цели. Предполагается, что соответствующие запасы будут выделены в составе Госфонда, а решение по их использованию на нужды мобилизации будет принимать президент РФ.