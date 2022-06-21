В Кемеровской области соорудили арт-объект в виде упавшего самолёта с Адольфом Гитлером, Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом.
Автором инсталляции выступил фермер-реконструктор из села Преображенка Михаил Кудринский, который активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи.
О деятельности умельца рассказал глава Тяжинского района Виктор Серебров.
"За свой счёт он экипировал 25 человек в форму Красной армии и создал свою "Роту Кудринского". Фермер воспроизводит и создаёт боевые машины", — цитирует слова главы района издание "Подъём".
Таким образом Кудринский выражает свой патриотический настрой.
Арт-объект представляет собой потерпевший крушение самолёт, в кабине которого за штурвалом можно увидеть изображение Гитлера. Пассажирами летательного аппарата выступают Джозеф Байден и Владимир Зеленский, портреты которых украшают символическое лобовое стекло крылатой машины.
Ранее в Костроме задержали мужчину, разрушившего инсталляцию в виде буквы Z.
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