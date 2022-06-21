Волонтёрам, которые занимаются поиском погибших в Великой Отечественной войне, удалось найти останки красноармейца Алексея Трифонова из Оренбурга.
По сообщению представителя военно-патриотического клуба "Патриот", погибший в Волгоградской области красноармеец родом из села Булгаково Дзержинского района Оренбуржья.
Трифонов был призван в ряды Красной Армии в 1939 году. Как удалось установить поисковикам, он служил в 272-ом стрелковом полку 10-й дивизии НКВД. Погибший боец был одним из защитников Сталинграда, которые обороняли город в первый год войны, сообщает портал 56orb.ru.
Клуб "Патриот" возьмёт на себя перезахоронение останков найденного красноармейца. Свой последний приют Алексей Трифонов найдёт в братской могиле 23 августа.
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