Станислав Садальский уверен, что Андрей Малахов заслужил самых высоких правительственных наград.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" горячо похвалил телеведущего Андрея Малахова за его трудолюбие.
"Ну а про Андрюшу однозначно — лучше всех, дайте ему орден "Герой труда". Очень уж много хороших передач в последнее время делает. Присоединяюсь к голосу чувашского народа — дайте Малахову хотя бы медаль Ветеран труда… пацан заслужил", — написал заслуженный артист РСФСР.
Станислав Садальский рассказал также, что жители Чувашии не желают, чтобы шоу "Сегодня вечером" вёл Николай Цискаридзе и мечтают о возвращении Максима Галкина.
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