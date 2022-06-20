Садальский призвал дать Андрею Малахову орден "Героя труда": Пацан заслужил

Станислав Садальский уверен, что Андрей Малахов заслужил самых высоких правительственных наград.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" горячо похвалил телеведущего Андрея Малахова за его трудолюбие.

"Ну а про Андрюшу однозначно — лучше всех, дайте ему орден "Герой труда". Очень уж много хороших передач в последнее время делает. Присоединяюсь к голосу чувашского народа — дайте Малахову хотя бы медаль Ветеран труда… пацан заслужил", — написал заслуженный артист РСФСР.

Станислав Садальский рассказал также, что жители Чувашии не желают, чтобы шоу "Сегодня вечером" вёл Николай Цискаридзе и мечтают о возвращении Максима Галкина.