Супруга Зеленского устраивает мужу "сцены" из-за его здоровья

В свете происходящих в мире событий украинскому лидера Владимиру Зеленскому не до бытовых и рутинных вопросов, что расстраивает его жену, Елену Зеленскую. Она считает, что её муж совсем не заботится о своём здоровье, и единственным способом "достучаться" до него в этом плане можно, только "устроив сцену".

"Я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену", — призналась Елена Зеленская в интервью британскому изданию The Guardian.

Жена украинского лидера рассказала, что Зеленский часто болеет, и даже несмотря на это игнорирует измерение температуры и давления.

Ранее Зеленский записал своим соотечественникам очередное видеопослание после возвращения из Николаева и Одессы. Но пользователи на этот раз больше обратили внимание не на содержание речи президента, а на место, откуда он говорил. Многие обратили внимание, что свою речь Зеленский записывал не где-нибудь, а прямо в туалете поезда.

Основным содержанием речи Зеленского в записанном им послании было то, что он не собирается "никому отдавать юг".