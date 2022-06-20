В свете происходящих в мире событий украинскому лидера Владимиру Зеленскому не до бытовых и рутинных вопросов, что расстраивает его жену, Елену Зеленскую. Она считает, что её муж совсем не заботится о своём здоровье, и единственным способом "достучаться" до него в этом плане можно, только "устроив сцену".
"Я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену", — призналась Елена Зеленская в интервью британскому изданию The Guardian.
Жена украинского лидера рассказала, что Зеленский часто болеет, и даже несмотря на это игнорирует измерение температуры и давления.
Ранее Зеленский записал своим соотечественникам очередное видеопослание после возвращения из Николаева и Одессы. Но пользователи на этот раз больше обратили внимание не на содержание речи президента, а на место, откуда он говорил. Многие обратили внимание, что свою речь Зеленский записывал не где-нибудь, а прямо в туалете поезда.
Основным содержанием речи Зеленского в записанном им послании было то, что он не собирается "никому отдавать юг".
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