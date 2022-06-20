Согласно недавно проведённому исследованию, Ханты-Мансийский автономный округ попал в первую десятку российских регионов по уровню доходов граждан.
Как сообщает muksun.fm, аналитики учитывали не только средний размер заработной платы, но и усреднённые траты по региону на необходимые ежедневные нужны: покупку товаров и услуг. Помимо этого, принимался во внимание уровень бедности населения, который за последние годы уменьшился в два с половиной раза по стране.
Несмотря на общую положительную динамику, разница в доходах граждан в разных регионах РФ очень сильно различается, порой в три и даже четыре раза.
Первое место в 2021 году сохранил прошлогодний лидер — Ямало-Ненецкий автономный округ. На второй позиции по доходам населения — Ненецкий автономный округ, тройку лидеров замыкает Москва. На восьмой строке — Ханты-Мансийский автономный округ с уровнем бедности 8,2 балла.
Самыми бедными российскими регионами, согласно результатам исследования, стали Ингушетия и Тыва, где количество бедного населения превышает 29%.
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