Представитель Горбачёва подтвердил данные о его серьёзных проблемах с почками

Представитель "Горбачёв-фонда" Владимир Поляков заявил, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв страдает из-за проблем с почками. По словам пресс-секретаря организации, политик несколько лет ездит на гемодиализ.

"Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он (Горбачёв. — Прим. ред.) и сам никогда не скрывал", — подчеркнул Поляков, слова которого приводит Телеканал "360".

Вместе с этим представитель фонда назвал болезни, от которых лечится советский политик, возрастными.

Ранее об ухудшении состояния здоровья Горбачёва написали в Mash. По данным журналистов, бывший лидер Советского Союза лечится в московской больнице.