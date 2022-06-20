Представитель "Горбачёв-фонда" Владимир Поляков заявил, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв страдает из-за проблем с почками. По словам пресс-секретаря организации, политик несколько лет ездит на гемодиализ.
"Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он (Горбачёв. — Прим. ред.) и сам никогда не скрывал", — подчеркнул Поляков, слова которого приводит Телеканал "360".
Вместе с этим представитель фонда назвал болезни, от которых лечится советский политик, возрастными.
Ранее об ухудшении состояния здоровья Горбачёва написали в Mash. По данным журналистов, бывший лидер Советского Союза лечится в московской больнице.
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