Учителям РФ предлагают поработать в ДНР и ЛНР за солидное вознаграждение

Российских учителей призывают отправиться на Донбасс за впечатляющую заработную плату.

Как сообщает издание "Верстка", учителям для работы в ЛДНР обещают платить восемь тысяч рублей в сутки. Специалистом обещают трансферт и проживание.

Один из собеседников издания уточнил, что решение педагоги принимают самостоятельно, давления на них никто не оказывает. Он объяснил, что среди его коллег желающих поработать на Донбассе не нашлось.

Объявления о подобных вакансиях распространяются в студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета.

Информация гласит, что в задачи командировки входит обеспечение начала учебного года, организация учебной и воспитательной работы и работы с детьми. Сообщается, что педагоги также требуются в "регионы Запорожья и Херсона".

Ранее учителя в Урае Ханты-Мансийского автономного округа раскритиковали новую систему начисления зарплаты. Как рассказали педагоги, их доход состоит из оклада и надбавок за эффективность. По мнению преподавателей, далеко не все могут соответствовать критериям.