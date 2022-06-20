Состояние здоровья первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва ухудшается. У него возникли проблемы с почками. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, бывшему лидеру Советского Союза приходится ездить на гемодиализ. Состояние 91-летнего Горбачёва периодически ухудшается.
Точные диагнозы медики не афишируют, однако известно, что бывшего генсека врачи наблюдают около года. Недавно его стали возить на диализ в московскую больницу. Время от времени Горбачёву проводят очистку крови.
Вчера стало известно о смерти в Азербайджане одного из ближайших соратников экс-президента России Бориса Ельцина, бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса. Политик участвовал в подготовке и подписании Беловежских соглашений.
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