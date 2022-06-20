В Волгограде власти не станут проводить референдум по времени

В Волгограде опять активизировались сторонники местного времени.

Эксперты оценили вероятность проведения референдума по переходу на "новое время". Специалисты рассказали, что данный вопрос давно перестал быть интересен властям Волгоградской области.

Сторонники местного времени настроены серьёзно и готовы опять заваливать Облдуму обращениями по референдуму по переводу времени, но волгоградцы уже не относятся к их деятельности серьёзно, считая, что никаких референдумов проводиться не будет, пишет издание novostivolgograda.ru.

Аналитики заявили, что власти региона могут провести референдум лишь при условии параллельного проведения опроса по какой-либо ещё теме. Например, не переименовать ли в Сталинград Волгоград.

В целом такой референдум аналитики воспринимают как борьбу "сов" с "жаворонками". Сторонники местного времени будут активны до сентября. Потом они "успокоятся" до нового года, уверены эксперты.

Напомним, Волгоградская область вернулась в московский часовой пояс в конце 2020 года.