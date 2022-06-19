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Шукшина заявила, что Путин на ПМЭФ обращался не к народу, а к элите

Общество

Мария Шукшина уверена, что открытие в России "Макдональдса" в 1990 году стало точкой отсчёта отказа страны от собственных традиций.

Шукшина заявила, что Путин на ПМЭФ обращался не к народу, а к элите

Актриса продолжила тему, поднятую на ПМЭФ о выборе между упаковкой сока и суверенитете. Шукшина выразила сожаление о том, что в России забыли о собственных пирожковых, бульонных, блинных, закусочных, пышечных.

Звезда кино и телевидения признала, что РФ должна брать лучшее из мирового опыта развития цивилизаций.

"Лучшее нужно нанизывать на национальные, генетические особенности! … Мы первыми покорили космос, и действительно стыдно, что страна с такими умами, свернула не в ту сторону", — написала дочь писателя Василия Шукшина.

Актриса считает, что Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме обращался не к российскому народу.

"Вчерашнее выступление Президента было обращено к деловой элите, не к народу, народ-то как раз готов к независимости и выдавливанию западной дури с русских земель. И его не надо в этом убеждать, ему надо дать возможность развиваться. Без ограничения произвола чиновников и монополий развитие невозможно", — поделилась своей точкой зрения обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени.

Ранее Мария Шукшина заявила, что упаковка сока для россиян пока важнее суверенитета.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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