Филипп Киркоров в компании Давида Манукяна согласился принять участие в Дне выпускников в Молдавии. В России у короля российской эстрады один за другим отменили все концерты.
Артист рассказал о своей рабочей поездке в социальных сетях. Киркоров сообщил, что в воскресенье 19 июня кишенёвцы и вся Молдова увидит его на площади Великого национального собрания на концерте, посвящённом Дню выпускников.
Певец, который выступал на лучших концертных площадках мира, сейчас вынужден довольствовать работой в Молдавии в партнёрстве бывшего жениха Ольги Бузовой.
Ранее сообщалось, что зрители массово сдают билеты на шоу Киркорова. Сорвались выступления короля российской эстрады в Ставрополе и в Пятигорске.
Ксения Собчак, увидев Киркорова на ПМЭФ, решила, что у певца всё не так плохо в России.
"Зато Киркорова пока не отменили — будет вкладываться в строительство под Питером", — написала журналистка.
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