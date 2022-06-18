Галкин показал, как отметил день рождения в Израиле в компании Пугачёвой

Максиму Галкину исполнилось 46 лет. Шоумен опубликовал семейное фото, открыл комментарии в соцсетях и получил много добрых поздравлений от коллег и поклонников.

Супруга Аллы Пугачёвой продолжают любить в России, несмотря на его отъезд из страны и антивоенную позицию. Юмориста осыпали наулучшими пожеланиями, стоило ему только разблокировать возможность оставлять комментарии под его постами в социальных сетях.

Не оставили без внимания день рождения Галкина его российские коллеги по шоу-бизнесу.

Оставили поздравления под публикацией пародиста Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дмитрий Гордон*, Игорь Николаев, Гарик Харламов, Лера Кудрявцева, София Ротару и другие знаменитости.

Шоумен разместил фото с Аллой Пугачево и детьми — Лизой и Гарри. Звёздное семейство на ыото сидит за столом с тортом.

"День рождения! Семья — это сила", — подписал Галкин снимок.

В 2021 году юморист встречал день рождения в России в своём замке в деревне Грязь. Лиза и Гарри Галкины год назад зачитали рэп в честь 45-летнего юбилея звёздного отца.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.