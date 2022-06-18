Максиму Галкину исполнилось 46 лет. Шоумен опубликовал семейное фото, открыл комментарии в соцсетях и получил много добрых поздравлений от коллег и поклонников.
Супруга Аллы Пугачёвой продолжают любить в России, несмотря на его отъезд из страны и антивоенную позицию. Юмориста осыпали наулучшими пожеланиями, стоило ему только разблокировать возможность оставлять комментарии под его постами в социальных сетях.
Не оставили без внимания день рождения Галкина его российские коллеги по шоу-бизнесу.
Оставили поздравления под публикацией пародиста Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дмитрий Гордон*, Игорь Николаев, Гарик Харламов, Лера Кудрявцева, София Ротару и другие знаменитости.
Шоумен разместил фото с Аллой Пугачево и детьми — Лизой и Гарри. Звёздное семейство на ыото сидит за столом с тортом.
"День рождения! Семья — это сила", — подписал Галкин снимок.
В 2021 году юморист встречал день рождения в России в своём замке в деревне Грязь. Лиза и Гарри Галкины год назад зачитали рэп в честь 45-летнего юбилея звёздного отца.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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