Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмутился по поводу поведения лидеров Казахстана и Армении. Он напомнил, как Россия спасала эти страны.

Рамзан Кадыров обратился с претензиями к ОДКБ, в состав которой входят Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Лидер Чечни считает, что РФ от этой организации нет никакой пользы. Он не понимает, почему "ОДКБ-шники" молчат.

"Почему не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь сделать так, чтобы в…* закончилась?" — спрашивает Кадыров.

Руководитель Чеченской республики упрекнул страны в том, что они не помнят добра.

"А Россия всем помогает", — сказал Рамзан Ахматович.

Кадыров освежил память соседним странам.

"Россия спасла Казахстан. Когда между Арменией и Азербайджаном была война, ключевую роль сыграл Путин. Когда Казахстан начал терять суверенитет, кто помог? Россия. Не боялась никого", — выразил своё возмущение Кадыров.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ вступил в противоречие с Владимиром Путиным. Он выразил свой скепсис по поводу возможности импортозамещения в РФ и заявил, что Казахстан не признаёт независимость ДНР и ЛНР.

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