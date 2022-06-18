Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмутился по поводу поведения лидеров Казахстана и Армении. Он напомнил, как Россия спасала эти страны.
Рамзан Кадыров обратился с претензиями к ОДКБ, в состав которой входят Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Лидер Чечни считает, что РФ от этой организации нет никакой пользы. Он не понимает, почему "ОДКБ-шники" молчат.
"Почему не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь сделать так, чтобы в…* закончилась?" — спрашивает Кадыров.
Руководитель Чеченской республики упрекнул страны в том, что они не помнят добра.
"А Россия всем помогает", — сказал Рамзан Ахматович.
Кадыров освежил память соседним странам.
"Россия спасла Казахстан. Когда между Арменией и Азербайджаном была война, ключевую роль сыграл Путин. Когда Казахстан начал терять суверенитет, кто помог? Россия. Не боялась никого", — выразил своё возмущение Кадыров.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ вступил в противоречие с Владимиром Путиным. Он выразил свой скепсис по поводу возможности импортозамещения в РФ и заявил, что Казахстан не признаёт независимость ДНР и ЛНР.
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