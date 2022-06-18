Собчак назвала ПМЭФ пиром во время чумы: "Гречка дорожает, а зарплаты не растут"

Ксения Собчак констатировала, что Петербургский экономический форум уже не тот. Она едко высмеяла изменившийся формат форума, пошутив про талибов* и главу ДНР Дениса Пушилина.

Журналистка считает, что ПМЭФ превратился из истории про деньги и бизнес в мероприятие про смыслы и нарративы.

"В сытые времена Питерский форум пытался быть "русским Давосом" со своим блэкджэком и ш**** с русским размахом и топовыми эскортницами. Это была абсолютно европейская история про бизнес и деньги", — написала Собчак.

Звезда ТВ и интернета иронично отозвалась о выступлении Дениса Пушилина с его словами: "Куда жать?" и отметила, что главу ДНР "пока ещё стыдятся".

"Главные герои форума для журналистов — Пушилин, Пасечник, да талибы*. Сделки, конечно, тоже заключаются. Некоторые, правда, из разряда ИА "Панорама": Россия закупит иранские сериалы", — отметила Ксения.

Журналистка уверена ПМЭФ-2022 года не будет разобран на мемы, как это случалось раньше.

"Ощущается это всё как пир во время чумы. Мечтаем о светлом будущем, конечно, смыслы создаём. Но гречка-то дорожает, а зарплаты не растут. Такая экономика, такие смыслы", — поделилась своим мнением Собчак.

Ранее правозащитница Екатерина Гордон одобрила речь Владимира Путина на ПМЭФ, однако отметила, что за освобождение от глобализма Россия платит высокую цену.

* - признаны решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, их деятельность запрещена на территории РФ