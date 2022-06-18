Монтян: британцы стали выгонять на улицу украинских беженцев

Блогер и юрист Татьяна Монтян рассказала, как британцы стали поступать с надоевшими беженцами.

Украинцы, ранее нашедшие приют в Британии по госпрограмме Homesfor Ukraine, всё чаще остаются без крова, поскольку хозяева начали выставлять их на улицу.

Встревожились местные общественники, сообщившие, что британцы, которые сперва предоставили жильё в обмен на пособия, вдруг выгоняют украинцев. В итоге муниципалитеты спешно ищут им новое жилье, а если это не получается сделать быстро, беженцам предлагается получить статус "бездомных" и пользоваться специализированными ночлежками, заполненными "характерной" публикой.

"Кастрюльки в шоке. Как же так?! — вопрошают они, ведь Британия такая богатая и прекрасная страна и так нас поддерживает, а тут вдруг ночлежка или палатка под мостом? Зрада! Никак снова проделки Путина, ведь без его участия ни одной пакости в мире не происходит", — сиронией пишет Монтян.

Но удивляться нечему, уверена она. Британия на фоне других евростран приняла у себя меньше всего беженцев с Украины. Помимо этого, Лондон, в отличие от Брюсселя, так и не принял никакой спецпрограммы для поддержки украинцев. Единственное, что предложено приезжим — собирать на грядках клубнику или огурцы.

Но сами "беженцы" этого делать не хотят.

"Наши кастрюльки не созданы для работы. Они созданы для свободы и борьбы за светлое европейское будущее. Но ни в одной стране мира людей с такими навыками не ждут и видеть у себя не хотят", — сообщила аналитик.

Британия изначально всё насчёт украинцев понимала и их у себя не ждала, в отличие от ЕС, который только открывает для себя "все прелести понаехавших".

А тех украинцев, которые смогли пробиться в Великобританию, ждёт суровая встреча с реальностью. Ведь на Туманном Альбионе уже более миллиона своих граждан оказались за чертой нищеты и не могут оплачивать коммунальные счета, не могут купить еду и одежду.

Сегодня у британских властей есть свои заботы, кроме того, чтобы кормить и обеспечивать бегущих за западным образом жизни мигрантов из Незалежной.