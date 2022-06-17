Шукшина о выступлении Путина на ПМЭФ: "Пятую колонну он взбодрил"

Мария Шукшина высказалась по поводу речи Владимира Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Актриса считает, что упаковка сока для россиян пока важнее суверенитета.

Шукшина увидела в речи лидера РФ позитивный посыл.

"Выступление Президента выглядело весьма оптимистично, было видно, что пятую колонну он взбодрил — она делает хорошую мину при плохой игре", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени.

Актриса заострила своё внимание на вопросе об упаковке сока и суверенитете. Шукшина пришла к неутешительным выводам.

"Ложка дёгтя в оптимизме Президента наглядно себя проявила 12 июня, в День России: судя по очереди на открытии "Вкусно и точка" (экс-Макдональдс), упаковка для сока пока важнее", — выразила своё мнение заслуженная артистка РФ.

Ранее Шукшина заявила, что "грош цена военным успехам СВО без определения идеологии".