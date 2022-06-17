Сын Жириновского: "Были версии, что его убивают"

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн рассказал о последних днях жизни отца.

Олег признался, что о болезни отца узнал из СМИ. Он объяснил, что находился рядом с Жириновским, стараясь облегчить его страдания.

Наследник лидера ЛДПР пытался утешить отца, уверяя его, что скоро он сможет вернуться домой. В ответ Владимир Вольфович, по словам внебрачного сына, только показывал на землю, намекая на то, что он не жилец.

"Видимо, изначально как-то сдался. К сожалению, спасти не смогли", — рассказал Олег в программе Андрея Малахова.

Жириновский, по рассказам сына, отказался от лечения за рубежом, предпочитая, чтобы его спасали в России.

"А потом были версии, что его убивают", — заявил Олег.

6 апреля Владимир Жириновский скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.