По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, краевой центр превратится в город с миллионом жителей, причём произойдёт это совсем скоро — к 2030-м годам.
Дягтерёв обратил внимание, что прирост населения Хабаровска будет происходить естественным образом, а не за счёт создания городов-спутников или включения в его состав близлежащих населённых пунктов.
Как напоминает transsibinfo.com, Хабаровск на данный момент является крупнейшим дальневосточным городом. Сейчас в городе проживает 617 тысяч 600 человек, что на 40 тысяч больше, чем 11 лет назад.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в свою очередь, пообещал делать всё возможное для комфортной жизни жителей Хабаровска.
Местные пользователи соцсетей ответили, что они и до этого считали свой город самым лучшим.
"Мы-то знаем, где реальная столица Дальнего Востока", — отметили горожане.
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