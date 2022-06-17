Дегтярёв пообещал, что Хабаровск через несколько лет станет миллионником

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, краевой центр превратится в город с миллионом жителей, причём произойдёт это совсем скоро — к 2030-м годам.

Дягтерёв обратил внимание, что прирост населения Хабаровска будет происходить естественным образом, а не за счёт создания городов-спутников или включения в его состав близлежащих населённых пунктов.

Как напоминает transsibinfo.com, Хабаровск на данный момент является крупнейшим дальневосточным городом. Сейчас в городе проживает 617 тысяч 600 человек, что на 40 тысяч больше, чем 11 лет назад.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в свою очередь, пообещал делать всё возможное для комфортной жизни жителей Хабаровска.

Местные пользователи соцсетей ответили, что они и до этого считали свой город самым лучшим.

"Мы-то знаем, где реальная столица Дальнего Востока", — отметили горожане.