Доходы тюменских врачей уменьшились на четыре тысячи рублей

В Росстате сообщили, что у врачей в Тюменской области уменьшилась зарплата. В среднем в 2021 году они получали 101 тысячу рублей, в то время как сейчас доход медицинских специалистов составил 96,6 тысяч рублей.

Как отметили в nashgorod.ru, наиболее высокие зарплаты врачей зафиксировали в следующих регионах:

Ямало-Ненецкий автономный округ,

Чукотский автономный округ,

Магаданская область.

По информации журналистов, в округах медикам в среднем платят от 226 и 211 тысяч соответственно, в области — от 184. При этом самый низкий доход зафиксировали в Кабардино-Балкарской республике, Ингушетии и Северной Осетии.

Ранее в Росстате заявили, что в Тюменской области за восемь лет цены на рыбу выросли в 2,8 раза.