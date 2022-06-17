В Росстате сообщили, что у врачей в Тюменской области уменьшилась зарплата. В среднем в 2021 году они получали 101 тысячу рублей, в то время как сейчас доход медицинских специалистов составил 96,6 тысяч рублей.
Как отметили в nashgorod.ru, наиболее высокие зарплаты врачей зафиксировали в следующих регионах:
По информации журналистов, в округах медикам в среднем платят от 226 и 211 тысяч соответственно, в области — от 184. При этом самый низкий доход зафиксировали в Кабардино-Балкарской республике, Ингушетии и Северной Осетии.
Ранее в Росстате заявили, что в Тюменской области за восемь лет цены на рыбу выросли в 2,8 раза.
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