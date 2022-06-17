В Хакасии осуждённый пытался реабилитировать нацизм среди заключённых

В то время как Россия проводит спецоперацию по денацификации на Украине, осужденный в хакаской колонии призывал сосидельцев изменить своё отношение к нацизму, перекручивая исторические факты.

"Неонацист за колючей проволокой ничему хорошему не учил сидельцев. По информации из источника, осужденный уговаривал соседей по бараку изменить свое отношение к фактам истории и даже отрицал факты массового уничтожения людей в концентрационных лагерях", — приводит слова ФСБ newkhakasiya. online.

По словам источника издания, осужденный оправдывал истребление неонацистами славян, поляков и евреев.

Отмечается, что абаканское следственное отделение СК по Красноярскому краю возбудило уголовное дело за реабилитацию нацизма. Теперь осужденному грозит дополнительные три года к уже имеющемуся сроку.