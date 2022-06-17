В то время как Россия проводит спецоперацию по денацификации на Украине, осужденный в хакаской колонии призывал сосидельцев изменить своё отношение к нацизму, перекручивая исторические факты.
"Неонацист за колючей проволокой ничему хорошему не учил сидельцев. По информации из источника, осужденный уговаривал соседей по бараку изменить свое отношение к фактам истории и даже отрицал факты массового уничтожения людей в концентрационных лагерях", — приводит слова ФСБ newkhakasiya. online.
По словам источника издания, осужденный оправдывал истребление неонацистами славян, поляков и евреев.
Отмечается, что абаканское следственное отделение СК по Красноярскому краю возбудило уголовное дело за реабилитацию нацизма. Теперь осужденному грозит дополнительные три года к уже имеющемуся сроку.
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Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.