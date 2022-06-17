Жители деревни Грязь ждут возвращения Галкина: "Приедет — молодец!"

Соседи Аллы Пугачёвой и Максима Галкина по деревне Грязь рассказали, что думают об отъезде звёздного семейства за рубеж после начала спецоперации на Украине.

Жители деревни, в которой расположен знаменитый замок звёзд, по-разному относятся к тому, что артисты покинули Россию. Некоторые сельчане критикуют поступок супругов.

"Он предал нашу страну, всю жизнь здесь жил и уехал. Я считаю, что это неправильно, некрасиво", — заявила одна из местных жительниц на YouTube-канале "Изи Life".

Нашлись, однако, соседи, которые не увидели ничего плохого в том, что знаменитости отправились за границу.

"Галкин никому не мешает, хорошо живёт и хорошо относится ко всем", — выразила своё мнение обитательница деревни.

Жители Грязи убеждены, что ещё увидят знаменитостей в своём населённом пункте.

"Во-первых, я не думаю, что они уехали навсегда. А во-вторых, если они уехали навсегда, это их дело… Приедет — молодец!", — объяснили доброжелательно настроенные соседи.

Односельчане вспомнили, что шоумен всегда был доброжелательным и много хорошего сделал для посёлка.

Ранее сообщалось, что у Галкина появился новый источник дохода. Он рекламирует путеводители по Израилю.