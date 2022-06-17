ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в Крыму: "Вырезали почки"

В годы Великой Отечественной войны на территории оккупированного Крыма немецкие нацисты и их подручные вырезали почки и сосуды у пленных и мирных граждан, а также устраивали массовые казни с применением специальных "автомашин-душегубок". Об этом говорится в рассекреченных региональным УФСБ документах.

В них отмечается, что в Симферополе гитлеровцы проводили эксперименты над советскими военнопленными, в частности вырезали у них почки и сосуды.

"Вырезали почки и участки с сосудами и мышцами, после чего этих людей умерщвляли", — передаёт РИА Новости текст рассекреченных документов.

Помимо этого, гитлеровские оккупанты в Карасубазаре применяли "автомашины-душегубки" для убийства местных евреев и других мирных жителей. Согласно архивным документам, нацисты насильно загоняли людей в кузова таких машин и умерщвляли их выхлопными газами.

"В две "душегубки" одновременно загонялось примерно сто человек. В них создавалась герметичность, включались моторы двигателей и отработанные выхлопные газы поступали в кузов автомашин", — говорится в документах.