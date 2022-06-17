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Порошенко: Украина изначально не планировала выполнять Минские соглашения

Общество

Киев изначально не планировал выполнять Минские соглашения, а использовал их, чтобы отсрочить себе восемь лет до "войны".

Порошенко: Украина изначально не планировала выполнять Минские соглашения

Об этом в интервью украинским СМИ заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

В беседе с журналистами он сообщил, что "Минские соглашения" ничего не значили для Киева, а выполнять пункты, даже не планировали.

"Мы добились того, чего хотели. Мы не верили Владимиру Путину, как не верим сейчас. Наша задача была, во-первых, отвести угрозу или по крайней мере отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь Вооруженных Сил. Это была первая задача — и она была достигнута. Как говорил Сунь-Цзы, самое главное победа в войне означает не военную победу, а искусство избежать войны", — сказал Порошенко.

А также бывший президент Незалежной подчеркнул, что, по его мнению, "Минские соглашения свою задачу выполнили".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
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