В Перми провалились торги на реставрацию особняка А. С. Алина

Министерство закупок Пермского края провело электронный аукцион на реставрацию объекта культурного наследия "Дом А. С. Алина, где в 1916–1920 годах жили Б. Д. Греков, А. А. Фридман", который расположен в Перми, однако в конкурсе никто не принял участие, поэтому торги были признаны несостоявшимися.

По данным издания properm.ru, краевой и федеральный бюджеты выделили на реставрацию дома А. С. Алина 5,7 миллионов рублей. В техзадании написано, что подрядчику необходимо провести ремонт фасада и крыши здания.

Реставрационные работы не должны были помешать работе организаций, офисы которых находятся в этом особняке. Планировалось, что подрядчик начнёт реставрацию 27 июня и завершит её 27 октября.