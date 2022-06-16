Мария Шукшина: "Грош цена военным успехам СВО без определения идеологии"

Актриса Мария Шукшина опасается, что российские солдаты будут напрасно проливать свою кровь, если в России не выработается национальная идея.

Обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени Мария Шукшина поделилась своими страхами, которые касаются будущего России.

"Грош цена военным успехам СВО без определения идеологии. Солдаты будут проливать свою кровь, умирать, народ молиться и отдавать последние рублики с своих нищенских пенсий и зарплат, большие патриоты, засевшие в Хайфе, клясться в любви из-за бугра, а киркоровы продолжать отплясывать на (костях) кресте", — написала актриса в своём микроблоге.

Шукшина задалась вопросом, к кому следует обращаться, чтобы быть услышанной. Она предположила, что помочь ей может Дмитрий Медведев. Актриса попросила свою аудиторию написать уважительное письмо зампреду Совету Безопасности РФ.

"Без правильно выработанной и озвученной идеологии (национальной идеи, образа будущего, мировоззрения) мы так и будем топтаться на месте, делать вид, что СВО — это где-то там… далеко…, и получать, в конце концов, то, что я описала выше", — поделилась своим мнением Шукшина.

Ранее актриса поддержала идею переименовать Волгоград в Сталинград.