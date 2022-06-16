Рост цен, пенсионный возраст, СВО: какие вопросы россияне хотят задать Путину

Глава RT Маргарита Симоньян поинтересовалась у подписчиков, какие вопросы они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину. Фолловеры объяснили, что их интересует больше всего.

17 июня президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания произнесет речь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вести заседание будет Маргарита Симоньян.

"Завтра я должна вести пленарку с Начальником. Что бы вы спросили на моем месте?" — обратилась журналистка к своей аудитории.

В комментариях под постом подписчики Симоньян оставили почти две тысячи комментариев. Приводим некоторые вопросы, которые писали люди под постом журналистки.

"Почему растут нереальным образом цены на сугубо российскую продукцию?"; "Поддержать наше производство заградительными пошлинами от китайских товаров. Нельзя соскочить с западной иглы на китайскую"; "Почему рубль дорожает и всё дорожает. А теперь рубль подешевел и ничего не дешевеет?"; "Наступит ли когда-нибудь такой счастливый момент, когда можно будет пойти в магазин и купить российскую стиралку, пылесос, смартфон, автомобиль?"; "Может вернём пенсионный возраст как раньше? В провинции после 55 тяжело"; "СВО идёт по плану?"; "Есть ли у него приёмник, страшно, что придет когда-то не тот человек".