Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Главарь "Азова"* Прокопенко на допросе пожаловался на снижение финансирования
Панин о критикующем Ахеджакову Михаиле Шахназарове: "Мусор".
Захарова обвинила Венедиктова* в распространении фейков на тему её коленок 
Bloomberg: ЕК рекомендует дать Украине и Молдавии статусы кандидатов в ЕС
Гражданин Украины умоляет не депортировать его из РФ из-за боязни попасть в ВСУ
В Нидерландах поймали шпиона РФ, расследующего военные преступления на Украине
Дмитрий Медведев поддержал идею пересадить всех чиновников на "Лады"
Кошкин назвал фейком сообщения СМИ об американских чипах в военной технике РФ
Макрон: Запад договорился не поставлять Украине самолёты и танки

Рост цен, пенсионный возраст, СВО: какие вопросы россияне хотят задать Путину

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян поинтересовалась у подписчиков, какие вопросы они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину. Фолловеры объяснили, что их интересует больше всего.

Рост цен, пенсионный возраст, СВО: какие вопросы россияне хотят задать Путину

17 июня президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания произнесет речь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вести заседание будет Маргарита Симоньян.

"Завтра я должна вести пленарку с Начальником. Что бы вы спросили на моем месте?" — обратилась журналистка к своей аудитории.

В комментариях под постом подписчики Симоньян оставили почти две тысячи комментариев. Приводим некоторые вопросы, которые писали люди под постом журналистки.

"Почему растут нереальным образом цены на сугубо российскую продукцию?";

"Поддержать наше производство заградительными пошлинами от китайских товаров. Нельзя соскочить с западной иглы на китайскую";

"Почему рубль дорожает и всё дорожает. А теперь рубль подешевел и ничего не дешевеет?";

"Наступит ли когда-нибудь такой счастливый момент, когда можно будет пойти в магазин и купить российскую стиралку, пылесос, смартфон, автомобиль?";

"Может вернём пенсионный возраст как раньше? В провинции после 55 тяжело";

"СВО идёт по плану?";

"Есть ли у него приёмник, страшно, что придет когда-то не тот человек".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО

Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.

Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Силовые структуры
ВКС РФ уничтожили объект размещения боевиков ВСУ в городе Глухов Сумской области
Мир. Новости мира
WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Офицер армии США: "Терминатор" — секретное оружие РФ в спецоперации на Украине
Общество
Музыкальный критик Фадеев пополнил портал "Предатели" именами звёзд-эмигрантов
Кедми: Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев уговорить Зеленского на капитуляцию
Мир. Новости мира
Кедми: Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев уговорить Зеленского на капитуляцию
Последние материалы
Главарь "Азова"* Прокопенко на допросе пожаловался на снижение финансирования
Панин о критикующем Ахеджакову Михаиле Шахназарове: "Мусор".
Захарова обвинила Венедиктова* в распространении фейков на тему её коленок 
Bloomberg: ЕК рекомендует дать Украине и Молдавии статусы кандидатов в ЕС
Гражданин Украины умоляет не депортировать его из РФ из-за боязни попасть в ВСУ
В Нидерландах поймали шпиона РФ, расследующего военные преступления на Украине
Дмитрий Медведев поддержал идею пересадить всех чиновников на "Лады"
Кошкин назвал фейком сообщения СМИ об американских чипах в военной технике РФ
Макрон: Запад договорился не поставлять Украине самолёты и танки
МО РФ: Киев хочет распространить инсценировку о "бесчинствах русских"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников