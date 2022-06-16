Глава RT Маргарита Симоньян поинтересовалась у подписчиков, какие вопросы они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину. Фолловеры объяснили, что их интересует больше всего.
17 июня президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания произнесет речь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вести заседание будет Маргарита Симоньян.
"Завтра я должна вести пленарку с Начальником. Что бы вы спросили на моем месте?" — обратилась журналистка к своей аудитории.
В комментариях под постом подписчики Симоньян оставили почти две тысячи комментариев. Приводим некоторые вопросы, которые писали люди под постом журналистки.
"Почему растут нереальным образом цены на сугубо российскую продукцию?";
"Поддержать наше производство заградительными пошлинами от китайских товаров. Нельзя соскочить с западной иглы на китайскую";
"Почему рубль дорожает и всё дорожает. А теперь рубль подешевел и ничего не дешевеет?";
"Наступит ли когда-нибудь такой счастливый момент, когда можно будет пойти в магазин и купить российскую стиралку, пылесос, смартфон, автомобиль?";
"Может вернём пенсионный возраст как раньше? В провинции после 55 тяжело";
"СВО идёт по плану?";
"Есть ли у него приёмник, страшно, что придет когда-то не тот человек".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.