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Захарова обвинила Венедиктова* в распространении фейков на тему её коленок 

Общество

Мария Захарова в рамках дискуссии на ПМЭФ "Fake news в эпоху глобализации" обвинила Алексея Венедиктова* в том, что он выдал чужие коленки за коленки представителя МИД.

Захарова обвинила Венедиктова* в распространении фейков на тему её коленок 

Недавно экс-редактор "Эха Москвы" Венедиктов разместил на своём ресурсе снимок женских коленок — якобы Захаровой. В ходе разбирательства выяснилось, что колени дипломату не принадлежат.

Мария Захарова уверена, что подобная дезинформация является показательной, так как демонстрирует искажение сведений при отсутствии качественного фактчекинга.

"Вроде бы видный, как мы раньше говорили, журналист, главный редактор бывшей радиостанции. Даже не знаю, как на это реагировать. От великого до ничтожного — один шаг. Мы не знаем, какую цену заплатит общество за фейк любого масштаба. Это комичная история, но она очень показательна", — объяснила официальный представитель МИД,

Ранее Мария Захарова дополнила очередной перл Джозефа Байдена цитатой из песни Ольги Бузовой.

* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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