Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Лаврентьев: Россия не собирается воевать с Турцией в Сирии
Макрон пообещал поставить Украине ещё шесть самоходных гаубиц Ceasar
Глава МИД РФ Лавров: "Из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину"
Лавров скептически отнёсся к угрозам Киева ударить по Крымскому мосту
Сотрудники ФСБ предостерегли россиянина от государственной измены
Васильев: НАТО и США могут готовиться к военному противостоянию с РФ
Захарова задалась вопросом, куда идут деньги, которые США выделяют Киеву
Офицер армии США: "Терминатор" — секретное оружие РФ в спецоперации на Украине
ВСУ стягивают свои войска в Днепропетровскую область

Политолог Ермаков: реальных изменений от визита лидеров ЕС в Киев не ожидается

Общество

От приезда европейских партнёров на Украину каких-либо подвижек в разрешении военного конфликта ожидать не стоит. Об этом заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, комментируя Pravda. Ru встречу украинского лидера Владимира Зеленского с французским главой Эммануэлем Макроном, канцлером германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Политолог Ермаков: реальных изменений от визита лидеров ЕС в Киев не ожидается

"Реальные изменения и не ожидаются. Потому что формально эти государства и так поддерживают Украину", — отметил он.

По словам эксперта, Макрону нужна эта встреча, чтобы "сохранить своё лицо" и показать поддержку киевскому режиму.

В то же время он обратил внимание на то, что Шольц более податлив в общении, нежели французский лидер, однако с поставками вооружения Киеву не спешит.

"При этом мы все видим, как легок на обещания, например, лидер Германии. Но пока таких серьезных поставок вооружения с его стороны нет", — заключил Ермаков.

Сегодня, 16 июня, лидеры Франции, Италии, Германии и Румынии приехали на Украину для встречи с Зеленским.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.

ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
На Украине попали в плен два американских наёмника
Мир. Новости мира
На Украине попали в плен два американских наёмника
Силовые структуры
Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны
Мир. Новости мира
Политолог Нетесов: Китай начнёт спецоперацию на Тайване до 30 июня
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Силовые структуры
Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО
Военный эксперт Алёхин: ВСУ долго готовились к военному конфликту с Россией
Мир. Новости мира
Военный эксперт Алёхин: ВСУ долго готовились к военному конфликту с Россией
Последние материалы
Макрон пообещал поставить Украине ещё шесть самоходных гаубиц Ceasar
Итог СВО на Украине определит, чьим союзником станет Казахстан
Политолог Ермаков: реальных изменений от визита лидеров ЕС в Киев не ожидается
Глава МИД РФ Лавров: "Из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину"
Лавров скептически отнёсся к угрозам Киева ударить по Крымскому мосту
Сотрудники ФСБ предостерегли россиянина от государственной измены
Васильев: НАТО и США могут готовиться к военному противостоянию с РФ
"ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем
Захарова задалась вопросом, куда идут деньги, которые США выделяют Киеву
Офицер армии США: "Терминатор" — секретное оружие РФ в спецоперации на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников