Политолог Ермаков: реальных изменений от визита лидеров ЕС в Киев не ожидается

От приезда европейских партнёров на Украину каких-либо подвижек в разрешении военного конфликта ожидать не стоит. Об этом заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, комментируя Pravda. Ru встречу украинского лидера Владимира Зеленского с французским главой Эммануэлем Макроном, канцлером германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Реальные изменения и не ожидаются. Потому что формально эти государства и так поддерживают Украину", — отметил он.

По словам эксперта, Макрону нужна эта встреча, чтобы "сохранить своё лицо" и показать поддержку киевскому режиму.

В то же время он обратил внимание на то, что Шольц более податлив в общении, нежели французский лидер, однако с поставками вооружения Киеву не спешит.

"При этом мы все видим, как легок на обещания, например, лидер Германии. Но пока таких серьезных поставок вооружения с его стороны нет", — заключил Ермаков.

Сегодня, 16 июня, лидеры Франции, Италии, Германии и Румынии приехали на Украину для встречи с Зеленским.