От приезда европейских партнёров на Украину каких-либо подвижек в разрешении военного конфликта ожидать не стоит. Об этом заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, комментируя Pravda. Ru встречу украинского лидера Владимира Зеленского с французским главой Эммануэлем Макроном, канцлером германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
"Реальные изменения и не ожидаются. Потому что формально эти государства и так поддерживают Украину", — отметил он.
По словам эксперта, Макрону нужна эта встреча, чтобы "сохранить своё лицо" и показать поддержку киевскому режиму.
В то же время он обратил внимание на то, что Шольц более податлив в общении, нежели французский лидер, однако с поставками вооружения Киеву не спешит.
"При этом мы все видим, как легок на обещания, например, лидер Германии. Но пока таких серьезных поставок вооружения с его стороны нет", — заключил Ермаков.
Сегодня, 16 июня, лидеры Франции, Италии, Германии и Румынии приехали на Украину для встречи с Зеленским.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.